Можно ли повысить КПД своего мозга? Некоторые великие люди нашли свои способы, которые называли причудами гениев. Например, Шиллер творил, опустив ноги в ведро со льдом, Бетховен периодически окунал голову в таз с ледяной водой, Бальзак выпивал за день 15 чашек кофе, а Вольтер вообще 50!

У каждого из нас есть оптимальный режим "думания". Но как его найти? Фото: iStock

В наше время уже не нужно подвергать себя экстремальным испытаниям. В интернете предлагается огромный ассортимент таблеток для ума. Правда, серьезная наука относится к этой мозговой химии с большим скепсисом.

Группа российских специалистов из "Лаборатории знаний", которая работает в рамках Национальной технологической инициативы, предлагает не терзать мозг стимуляторами, а воспользоваться внутренними ресурсами самого человека. Ими создан комплекс Neuro Angel, который помогает самому мозгу выйти на оптимальный режим "думания".

Кстати, природа уже заложила его в человека. Еще в 1908 году учеными Йерксом и Додсоном было установлено, что для каждого вида деятельности у организма есть свой оптимум. Находясь в нем, человек наилучшим способом реализует заложенные в него природой возможности. В том числе и мыслительные. Задача ученых найти способ научить мозг вводить себя в такой мыслительный оптимум.

"Отмычкой" стали обычные электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Сегодня из них можно извлечь обширную информацию о том, что происходит в мозге, когда он занимается той или иной работой. Скажем, если есть рассогласование альфа-ритмов в левом и правом полушариях, это симптом стресса. А по тому, какое полушарие работает сильнее, можно судить, почему мы стрессуем - потому что хотим что-то получить или потому что хотим убежать от источника проблемы.

- С помощью комплекса Neuro Angel мы составили картинки ЭЭГ для четырех психофизиологических состояний мозга: стресс, концентрация внимания, увлеченность работой, когнитивная перегрузка. Имея такую матрицу, можно оценивать, как человек выполняет ту или иную работу, - рассказал корреспонденту "РГ" один из авторов проекта Сергей Горюшко. - К примеру, в банке, где проходила аттестация менеджеров, мы оценивали их по этим четырем параметрам. Картина получилась крайне любопытная и даже неожиданная. Менеджеры существенно различались как в разных видах индивидуальных работ, так и в работе в группе. Кто-то в группе был наиболее сконцентрирован, увлечен, но он же и больше всех стрессовал. То есть групповая работа ему нравится, но все же ему комфортнее и эффективнее работать "в одиночку". А в группе он быстрее "выгорает", быстрее наступает утомление.

И тогда включается обратная связь - глядя на график своего стресса, человек находит свои личные способы приведения себя в норму

Интересно, что чаще всего сам человек не осознает этой своей специфики, она не столь резко выражена, а Neuro Angel выявляет такие нюансы. Нередко, знакомясь с результатами исследований, люди открывают про себя много интересного и неожиданного.

Конечная цель - выявить сильные стороны каждого сотрудника и найти место, где он сможет их применить в максимальной степени. Выявить тех, кто, работая в команде, тормозит дело, а кто перегружен и ему, возможно, требуется напарник или смена задания. Так постепенно находится наиболее оптимальный вариант организации коллектива, его работы.

Но зафиксировать картины работы мозга в разных его ипостасях - только часть проекта. Важно вывести человека на оптимум. Здесь возможны разные варианты, но опыт показывает, что, возможно, наиболее приемлемый - довериться самому мозгу. Для этого человеку показывают, что при выполнении какого-то задания на его ЭЭГ проявился серьезный стресс, надо попробовать его снизить вдвое. "И тогда включается биологическая обратная связь - глядя на график своего стресса, человек находит свои персональные способы приведения себя в норму", - говорит Горюшко.

- Комплекс Neuro Angel можно применить в образовании, собственно с него мы и начинали, - говорит руководитель проекта Александр Макаров. - Скажем, учитель ведет урок и одновременно наблюдает за ЭЭГ 30 учеников. Видит, кто и насколько увлечен, сконцентрирован, у кого перегрузка. Если у большинства индикатор увлеченности падает, надо срочно менять ход урока. Может, сделать паузу, переключить внимание класса, пошутить. А скажем, в вузе профессор может таким образом шлифовать свои лекции, делать их более интересными и доходчивыми.

В прошлом году комплекс Neuro Angel выиграл российский этап в рамках международного конкурса высокотехнологичных стартапов IPIEC Global.

Оригинальной технологией заинтересовались специалисты ряда ведущих стран.