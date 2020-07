В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет

Фото: Berhane Asfaw, University of Tokyo

Международная команда исследователей из Японии, Гонконга и Эфиопии обнаружила редкий костяной топор, который, по их мнению, был изготовлен одним из предков человека порядка 1,4 миллиона лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org.

Уникальный артефакт был обнаружен в Эфиопии при проведении раскопок в местечке под названием Консо-Гардула. Ранее на этом же участке ученые обнаружили несколько топоров, которые были изготовлены представителями человеческого вида Homo erectus. Все эти орудия были сделаны из камня.

Однако в данном случае оружие оказалось изготовлено из кости. Это всего лишь второй костяной топор Homo erectus, известный науке. Анализ показал, что его возраст составляет порядка 1.4 миллиона лет. Лабораторное исследование помогло определить, что артефакт был изготовлен из бедренной кости бегемота.

Топор имел овальную форму, его длина составляла приблизительно 13 сантиметров. Острым оказался только один его край. Вероятно, древний мастер использовал для заточки другой инструмент, предположительно, каменный.

По своей конструкции костяной топор похож на каменные топоры, обнаруженные здесь же ранее. Однако технология их изготовления, вероятно, немного различалась. Каменные орудия изготавливали довольно примитивным способом. Мастеру достаточно был одним сильным и резким ударом расколоть камень. В результате появлялась острая режущая кромка. Если же с одного удара это сделать не удавалось, следовал повторный удар, за ним, в случае необходимости, еще и еще.

В случае с костяным топором, видимо, мастеру пришлось потрудиться подольше, ведь кость одним-двумя ударами не заострить. Здесь требовалось приложить усилия, это был монотонный труд.

Кстати, проведенный при помощи микроскопа анализ показал, что костяной топор не раз использовался по назначению. На его поверхности ученые обнаружили характерные сколы и царапины. Исследователи предполагают, что орудие использовалось для разделки туш добытых на охоте животных.

Его конструкция также указывает на то, что представители вида Homo erectus были достаточно искусны в изготовлении инструментов. А это, в свою очередь, является признаком того, что они были достаточно умны и развиты.

Исследователи, впрочем, пока не смогли объяснить, почему древний мастер решил использовать кость бегемота вместо гораздо более твердого и надежного камня.