Подготовлены поправки в КоАП для защиты должников от коллекторов

При поступлении угроз в адрес заемщиков кредитные организации будут штрафовать на суммы до 500 тысяч рублей. Это предусмотрено поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые в четверг на своем заседании рассмотрело правительство.

Законопроект позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности.

Такие долги, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, организации часто передают другим. "И те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления", - сказал он.

- В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на суммы от 50 до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов, - рассказал он о сути поправок в КоАП.