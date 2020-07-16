Лицо 500-летнего человека восстановили с помощью 3D-принтера

Антропологи польского музея Вонгровца с помощью 3D-технологии реконструировали лицо мужчины возрастом около 35 - 45 лет, который жил в промежутке начала XIV - середины XVI веков. Человек жил в средневековой деревне Дзвоново на западе Польши.

Как сообщает The First News, старинное поселение было найдено в 2014 году археологом Марцином Кшепковским. Первые упоминания о деревне относятся к началу XIV века, когда деревня принадлежала Познанскому воеводе Доброгосту. В ходе раскопок были обнаружены остатки домов, церкви, кладбища и городской площади.

Антропологи Беата Друпа и Джоанна Высоцкая сначала сканировали череп, а затем в 3D-принтере напечатали его модель. Используя глину, они вылепили черты лица мужчины.

Теперь ученые пытаются установить род деятельности и причину смерти жителя деревни Дзвоново.