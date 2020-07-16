"Локомотив" вырвал победу в матче с ЦСКА

В центральном матче 29-го тура чемпионата России "Локомотив" обыграл на своем поле ЦСКА - 2:1. Два гола с пенальти забил Алексей Миранчук, у гостей отличился Никола Влашич.

Важность именно этого дерби трудно было переоценить. Фактически, на кону стояла путевка в Лигу чемпионов. Обеим командам нужна была победа, хотя тот же "Локомотив" сохранил бы шансы на место в тройке призеров даже в случае ничьей. А вот ЦСКА во что бы то ни стало надо было набирать три очка.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Армейцы могли забить после ошибки Маринато Гилерме, вышедшего далеко из ворот, но Влашич замешкался и упустил шанс. На 33-й минуте хозяева открыли счет: за снос Эдера в штрафной арбитр Евгений Турбин назначил пенальти. К "точке" подошел Алексей Миранчук и не промахнулся - 1:0.

После перерыва ЦСКА активизировался, но сравнял счет ближе к концовке: на 71-й минуте забил Никола Влашич. И все же последнее слово осталось за "Локомотивом". Уже в компенсированное время Турбин, посмотрев VAR, назначил второй пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Как и в первом тайме, исполнять удар вызвался Миранчук. Алексей оказался точен и принес своей команде важнейшую победу.

За тур до финиша сезона "Локомотив" идет на втором месте, имея в своем активе 54 очка. Армейцы же расположились на четвертой строчке (47 очков) и лишились всяких шансов на прямую путевку в Лигу чемпионов. Третью позицию занимает "Краснодар", отстающий от "железнодорожников" на пять очков. При этом у "быков" есть матч в запасе: дома против столичного "Динамо".