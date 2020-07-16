Лукашенко рассказал, какой должны быть армия

Перспективы белорусской армии ее верховный главнокомандующий видит в рациональном сочетании элементов контрактной и срочной службы. Об этом он заявил 16 июля во время посещения 103-ей Витебской воздушно-десантной бригады, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, напомнив, что недавно глава государства посетил 38-ую Брестскую десантно-штурмовую бригаду.

Президент ознакомился с вооружением и военной техникой, условиями жизни и быта военнослужащих. Как пояснил командующий силами специальных операций Вадим Денисенко, в 103-ей бригаде в Витебске есть и миротворческое подразделение, в котором служат исключительно контрактники. Они могут выполнять задачи в рамках миссий ООН, ОДКБ и программы НАТО "Партнерство ради мира", уточнил он.

"Еще один пример, какой должна быть армия: контрактная, срочная служба и прочее. Там, где нужно, - она вся на контракте. Там, где могут служить ребята-срочники, мы развиваем срочную службу", - отметил Александр Лукашенко, но и поинтересовался о том, есть ли в бригаде проблемы с набором военнослужащих. Как заверил Денисенко, желающих попасть на контракт в силы специальных операций много, поэтому здесь складывается большой конкурс.

Белорусские миротворцы, по его словам, отличаются на всех военных конкурсах, занимая победные и призовые места. В прошлом году военнослужащие 103-ей бригады взяли серебро на престижном состязании в Уэльсе. Тогда за победу боролись около 140 команд из разных стран. А в 2018 году витебские миротворцы стали лучшими на международных состязаниях пеших патрулей Cambrian Patrol. Выигрывают медали десантники и на других международных конкурсах.

Глава государства дал понять, что армейскому спорту он уделяет пристальное внимание, правда, посетовав, что белорусы никак не могут завоевать золото в танковом биатлоне, и даже в шутку предложил пересадить десантников на танк. "Я просил. Нам танковый батальон не дали", - ответил шуткой на шутку Денисенко.

Кстати, в 103-ей бригаде президенту, сообщают местные источники, продемонстрировали розыгрыш боевого эпизода "Действие подвижного контрольно-пропускного пункта" и показное вождение ("вальс") БТР-80.