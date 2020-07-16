Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства

Международный фестиваль "Славянский базар", который озарил 16 июля вечерний небосклон Витебска яркими красками праздничных огней, по словам президента Беларуси, "стал сердцем культурного и духовного единства". И оно, подчеркнул Александр Лукашенко, должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля, - "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Белорусский лидер, сообщает его пресс-служба, во время церемонии открытия ХХIX Международного форума искусств вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы.

Наград удостоены кинорежиссер студии "Летопись" народный артист Беларуси Анатолий Алай, художественный руководитель театра-студии киноактера киностудии "Беларусьфильм" Александр Ефремов и авторский коллектив в составе режиссеров Ирины Марголиной, Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич и Ирины Кодюковой.

Премии СГ, сообщают новостные порталы, традиционно присуждаются за значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией. Их обладатели определяются раз в два года. Впервые они были вручены в 2002 году.

Президент обратил внимание, что на фестивальной сцене из года в год выступали сотни артистов разных национальностей, разных политических и религиозных взглядов, из различных государств. Но, невзирая на международные конфликты, межнациональные и внутриполитические кризисы, здесь всегда царили мир, дружба и взаимопонимание. "В чем секрет? Наверное, и прежде всего - в культурном коде славян, в общей тысячелетней истории предков современных славянских народов. В ней мы не найдем фактов варварского разрушения традиций и уничтожения других цивилизаций. Есть только созидание и взаимообогащение культур. Мы мирные люди, делали и будем делать все красиво и по-мирному. Поэтому ежегодно "Славянский базар в Витебске" притягивает к себе участников и гостей из разных уголков планеты", - сказал глава государства.

Лукашенко выразил убеждение, что и сегодня витебский амфитеатр собрал самых ярких артистов, самых добрых и отзывчивых зрителей. Таких, которые приходят и приезжают на этот праздник по зову сердца. "Тех, кого объединяет искренняя любовь к общенациональной славянской культуре", - добавил президент, пожелав гостям и участникам фестиваля, чтобы эти дни подарили им много ярких эмоций, а конкурсы открыли новые имена в мире искусства.