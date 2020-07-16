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16.07.2020 13:53
Рубрика: Происшествия

МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей

Текст: Тимофей Борисов

МЧС России в очередной раз подтвердило принципиальную приверженность ужесточать наказания за неосторожное обращение с огнем. Речь не о детях, которые играют со спичками, а о взрослых, от действий которых либо сгорел лес, либо чье-то имущество. При этом спасатели предлагают разграничить степень вины и наказания в зависимости от суммы причиненного ущерба.

Фото: Олег Богданов
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Об этом сегодня на заседании профильного комитета Госдумы сообщил замглавы МЧС - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"МЧС России вышло с инициативой ужесточения уголовной ответственности за деяния, связанные с неосторожным обращением с огнем. Предлагается переработать ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"), дополнив ее такими квалифицирующими признаками, как причинение ущерба в особо крупном размере (более 1 млн рублей), оставление потерпевших без жилья и совершение преступления путем выжигания сухой травянистой растительности", - сказал Супруновский.

Пока преступления по этой статье УК РФ считаются преступлениями небольшой тяжести. В МЧС предлагают депутатам внести соответствующие поправки в УК и перевести подобные преступления в категорию средней степени тяжести.

В частности, если ущерб от устроенного пусть даже и по неосторожности пожара превысит 50 тысяч рублей, то такое деяние следует считать не административным правонарушением, а уголовным.

Учитывая, что ущерб от сгоревших лесов, как правило, всегда превышает эту сумму, то курить там скоро будет очень невыгодно. За брошенный окурок можно будет получить и до 10 лет тюрьмы.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Лесные пожары

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