Междугородним автобусам разрешили использовать зарубежные тахографы

Тахографы нужны, чтобы контролировать поведение водителя, не допускать его сверхурочной работы и превышения скорости и тем самым снизить число ДТП. Оснастить автобусы тахографами до 1 июля этого года должны были также перевозчики на городских маршрутах. Но эти сроки сдвинули на год. Для перевозчиков на междугородних маршрутах сроки переносить не стали. Как пояснили "Российской газете" в минтрансе, эти автобусы и так уже должны быть оснащены приборами, такая обязанность наступила еще в 2013 году.
Однако возникали разночтения, объясняет вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. На автобусах могут быть установлены два типа тахографов. Первый - российские приборы, где используются отечественные средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Второй тип - тахографы ЕСТР, которые применяются за рубежом и соответствуют международным стандартам качества ISO. Поскольку, например, в Европе тахографы внедрили раньше, то все российские автобусы, выполняющие международные рейсы, оснастили зарубежными приборами. Автобусы, выполняющие международные перевозки, могут также возить пассажиров и на внутренних междугородных рейсах, говорит Алексеев.
Теперь по правилам оснащение тахографами автобусов, выполняющих регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении, не требуется, если им выданы карточки допуска к международным автомобильным перевозкам, и они уже оснащены зарубежными тахографами. Но если разрешения нет, придется установить отечественный тахораф. "Изменения внесены в постановление правительства, чтобы был единый порядок применения и не было лишних претензий со стороны контролеров", - говорит Алексеев.
Впрочем, сейчас для многих междугородных перевозчиков установка тахографов не так уж и актуальна. Пока поток пассажиров на междугородных рейсах не восстанавливается, несмотря на запуск туристического сезона, отметил эксперт.