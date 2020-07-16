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16.07.2020 19:40
Рубрика: Экономика

Для ровного учета

Междугородним автобусам разрешили использовать зарубежные тахографы
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Владельцы больших автобусов и микроавтобусов, занятых на регулярных междугородних маршрутах, должны были оснастить свои транспортные средства тахографами до 16 июля. Им разрешили использовать приборы, принятые на зарубежных маршрутах.

Тахографы нужны, чтобы контролировать поведение водителя, не допускать его сверхурочной работы и превышения скорости и тем самым снизить число ДТП. Оснастить автобусы тахографами до 1 июля этого года должны были также перевозчики на городских маршрутах. Но эти сроки сдвинули на год. Для перевозчиков на междугородних маршрутах сроки переносить не стали. Как пояснили "Российской газете" в минтрансе, эти автобусы и так уже должны быть оснащены приборами, такая обязанность наступила еще в 2013 году.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Однако возникали разночтения, объясняет вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. На автобусах могут быть установлены два типа тахографов. Первый - российские приборы, где используются отечественные средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Второй тип - тахографы ЕСТР, которые применяются за рубежом и соответствуют международным стандартам качества ISO. Поскольку, например, в Европе тахографы внедрили раньше, то все российские автобусы, выполняющие международные рейсы, оснастили зарубежными приборами. Автобусы, выполняющие международные перевозки, могут также возить пассажиров и на внутренних междугородных рейсах, говорит Алексеев.

Теперь по правилам оснащение тахографами автобусов, выполняющих регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении, не требуется, если им выданы карточки допуска к международным автомобильным перевозкам, и они уже оснащены зарубежными тахографами. Но если разрешения нет, придется установить отечественный тахораф. "Изменения внесены в постановление правительства, чтобы был единый порядок применения и не было лишних претензий со стороны контролеров", - говорит Алексеев.

Пассажиропоток на междугородных автобусных маршрутах пока не восстанавливается

Впрочем, сейчас для многих междугородных перевозчиков установка тахографов не так уж и актуальна. Пока поток пассажиров на междугородных рейсах не восстанавливается, несмотря на запуск туристического сезона, отметил эксперт.

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