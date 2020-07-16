Захарова прокомментировала заявление Лондона о вмешательстве РФ в выборы

Россия считает туманными и противоречивыми заявления Лондона о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в британские парламентские выборы в 2019 году. Доказательств этому нет, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Она также отметила, что несмотря на отсутствие доказательств, Лондон все равно говорит о возможных ответных мерах. По словам дипломата, это "очередной виток тактики "highly likely".

Напомним, что глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года. По этому факту даже было возбуждено уголовное расследование.