МИД РФ: США заинтересованы в создании нарывов у границ России

"США в рамках общей политики сдерживания России заинтересованы в создании на периметре границ РФ определенных нарывов, которые будут заставлять нас использовать имеющиеся ресурсы для противодействия таким угрозам", - цитирует Руденко агентство.

Такая тактика считается в Вашингтоне адекватной, поскольку, по оценкам Белого дома, это якобы отвлекает усилия Москвы и ограничивает возможности участия России в решении других глобальных проблем.

"Единственный ответ, который мы можем дать, - это, опираясь на тот потенциал, который есть, и ресурсы, которые накоплены за нашу историю, стараться урегулировать ситуации так называемых замороженных конфликтов и через двустороннее сотрудничество каким-то образом создавать стимулы для того, чтобы сами страны находили возможность или видели для себя всю пользу от развития сотрудничества с РФ", - заявил Андрей Руденко.