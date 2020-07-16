Минобороны сообщило о почти 7 900 вылечившихся от COVID-19 в ВС РФ

Количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте постоянно растет. Причем эта тенденцию сохранятся достаточно длительный период - более двух месяцев.

По данным Минобороны на 16 июля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 115 военнослужащих. Общая численность людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, начиная с марта достигла в армии и на флоте 7 896 человек. Кроме того, 24 335 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, сняли с медицинского контроля после необходимого двухнедельного контроля и карантина

Тем не менее, тысяча двести десять человек, имеющих отношение к армии и у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. 897 пациентов лежат в военных госпиталях. 82 изолированы по месту службы. Еще 24 лежат в гражданских больницах и клиниках. А 207 изолированы на дому. Эти цифры ежедневно меняются. Но они подтверждают тенденцию: заболевание в армии не носит "вихревого" характера и постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах,построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана почти двум с половиной тысячам пациентов, 400 из которых - гражданские. Все они получают специализированную медицинскую помощь.

Кроме того, сообщается, что Минобороны завершило строительство медицинского инфекционного центра на 50 коек в Пензе, входящего в состав военного госпиталя.

Также по поручению президента страны на территории Псковской области в городах Псков и Великие Луки Минобороны России сейчас возводят два многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 койко-мест, оснащенных современным медицинским оборудованием и техникой.