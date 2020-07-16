МОК не видит причин еще раз переносить или отменять Игры в Токио

Новости

Маршрутчиков в Энгельсе протестируют после медосмотра у врача с COVID-19 20:52
Зонд Solar Orbiter впервые показал многочисленные вспышки на Солнце 20:46
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя 20:44
Двое сотрудников "Матросской тишины" получили от арестантов 5 млн рублей 20:24
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона 19:56
Киркоров на "Славянском базаре" намерен выгулять восемь нарядов 19:52
Атомный подводный крейсер "Князь Олег" вывели из эллинга 19:38
В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году 19:29
Лукашенко рассказал, какой должна быть армия 19:25
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 19:24
Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" рассудит не Вилков 19:17
В Уфе сотрудница приюта предстанет перед судом за унижение детей 19:15
На Дону бывших таможенников обвинили в причинении ущерба на 900 млн 19:10
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 19:10
Собянин: Коронавирус останется в обозримом будущем 19:07
В Ленинградской области выпустили на волю балтийских нерп и тюленя 18:54
Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье 18:51
Шнуров опроверг информацию о планах идти в Госдуму от Партии роста 18:50
Собянин назвал особенность COVID-19 в России 18:40
Молодым семьям дадут субсидии на погашение рефинансированных кредитов 18:37
В Заполярье продлили ограничения из-за COVID-19 до 1 августа 18:31
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19 18:26
ФК "Сочи" будет находиться на карантине в родном городе 18:24
Жителя Петербурга арестовали за вооруженное ограбление банка 18:09
ГП направила в суд дело о размещении фото Гитлера во время "Бессмертного полка онлайн" 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 20:46
Рубрика: Спорт

С олимпийским оптимизмом

МОК не видит причин еще раз переносить или отменять Игры в Токио
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
В четверг состоялось очередное заседание исполкома Международного олимпийского комитета. Несмотря на то что исполком проходил уже по сложившейся традиции в онлайн-режиме, это не помешало МОК принять ряд важных решений.
Президент МОК Томас Бах уверен, что "в июле мы будем праздновать начало Олимпиады в Токио". Фото: EPA Президент МОК Томас Бах уверен, что "в июле мы будем праздновать начало Олимпиады в Токио". Фото: EPA
Президент МОК Томас Бах уверен, что "в июле мы будем праздновать начало Олимпиады в Токио". Фото: EPA

Одно из них вряд ли обрадует молодых спортсменов. Речь о летних Юношеских Олимпийских играх (для атлетов в возрасте от 15 до 18 лет), которые должны были состояться в сенегальском Дакаре в 2022 году. После долгих переговоров президента МОК Томаса Баха с сенегальской стороной было достигнуто решение о переносе Игр на 2026 год. Решение непростое, ведь Африка собиралась впервые принять у себя спортивный форум такого уровня. Теперь историческое событие придется ждать еще четыре года. Но другого выхода у Международного олимпийского комитета не было. Пандемия коронавируса спровоцировала глубокие тектонические сдвиги в мировом спортивном календаре, в результате которых, в частности, была на год перенесена Олимпиада-2020 в Токио. "Основная причина в том, что нам было практически невозможно организовать пять Игр за три года", - подчеркнул Бах на пресс-конференции.

Участникам Олимпиады упростят въезд в Японию

Напомним, в 2021 году МОК предстоит провести летние Игры в Токио, в 2022-м - зимние - в Пекине, в 2024-м летние в Париже и зимние юношеские - в корейском Канвондо.

Хорошая новость заключается в том, что Олимпиаду в японской столице на данный момент ни повторно переносить, ни тем более отменять никто не собирается. "Мы полностью уверены в том, что в июле следующего года мы будем праздновать начало Олимпиады в Токио", - заявил Томас Бах. Кроме того, президент МОК отметил, что рассматриваются варианты проведения Игр исключительно со зрителями: "Олимпийские игры без зрителей, конечно, не то, чего мы хотим. Есть несколько сценариев организации безопасности Олимпиады в Японии".

МОК уже утвердил уточненные правила квалификации для всех видов спорта на Игры в Токио. Все отборочные соревнования должны закончиться к 29 июня 2021 года, а списки квалифицировавшихся спортсменов необходимо подготовить к 5 июля. Если в том или ином виде спорта существуют возрастные ограничения, то те спортсмены, которые могли участвовать в Играх в 2020-м году, будут допущены и к Играм в 2021-м. К примеру, в олимпийском футбольном турнире возрастной ценз обычно составляет 23 года, а в Японии смогут сыграть и те, кому уже исполнилось 24.

Томас Бах: Игры без зрителей не то, чего мы хотим. Есть несколько сценариев организации безопасности в Токио

Желание МОК провести Игры в Токио в 2021 году может быть связано еще и с тем, что отмена летней Олимпиады в Японии может повлечь и отмену зимних Игр в Пекине. Во всяком случае, так считает член МОК и экс-глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд. "Принимая во внимание политическую сторону дела, если в июле и августе следующего года в Токио будут проблемы с коронавирусом, трудно представить, что это не вызовет негативных последствий для Игр спустя 5 месяцев", - цитирует Паунда Reuters.

ООН утвердила сроки перемирия на время Олимпиады и Паралимпиады в Токио

Впрочем, об этом речи не идет. А тема Олимпиады-2022 была затронута в хоккейном разрезе. Напомним, на днях в Национальной хоккейной лиге было продлено коллективное соглашение, один из пунктов которого допускает участие энхаэловцев в Играх-2022, и 2026 в Милане.

"Новое соглашение - большой шаг к участию игроков НХЛ не только в Олимпиаде в Пекине, но и в Милане. Мы всегда хотим видеть на Играх лучших, поэтому наша дверь для энхаэловцев всегда открыта. Рад, что многие игроки выразили желание участвовать в Олимпиадах, мы поддерживаем их", - заверил Томас Бах.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК Олимпиада в Токио

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
МИД РФ подготовил доклад о ситуации с правами человека на Украине
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
СК раскрыл доказательства причастности Фургала к убийствам
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня
Роналду подарил врачам футболки со своим автографом
Фигуристка Алена Косторная рассказала о планах завершения карьеры