МОК не видит причин еще раз переносить или отменять Игры в Токио

В четверг состоялось очередное заседание исполкома Международного олимпийского комитета. Несмотря на то что исполком проходил уже по сложившейся традиции в онлайн-режиме, это не помешало МОК принять ряд важных решений.

Одно из них вряд ли обрадует молодых спортсменов. Речь о летних Юношеских Олимпийских играх (для атлетов в возрасте от 15 до 18 лет), которые должны были состояться в сенегальском Дакаре в 2022 году. После долгих переговоров президента МОК Томаса Баха с сенегальской стороной было достигнуто решение о переносе Игр на 2026 год. Решение непростое, ведь Африка собиралась впервые принять у себя спортивный форум такого уровня. Теперь историческое событие придется ждать еще четыре года. Но другого выхода у Международного олимпийского комитета не было. Пандемия коронавируса спровоцировала глубокие тектонические сдвиги в мировом спортивном календаре, в результате которых, в частности, была на год перенесена Олимпиада-2020 в Токио. "Основная причина в том, что нам было практически невозможно организовать пять Игр за три года", - подчеркнул Бах на пресс-конференции.

Напомним, в 2021 году МОК предстоит провести летние Игры в Токио, в 2022-м - зимние - в Пекине, в 2024-м летние в Париже и зимние юношеские - в корейском Канвондо.

Хорошая новость заключается в том, что Олимпиаду в японской столице на данный момент ни повторно переносить, ни тем более отменять никто не собирается. "Мы полностью уверены в том, что в июле следующего года мы будем праздновать начало Олимпиады в Токио", - заявил Томас Бах. Кроме того, президент МОК отметил, что рассматриваются варианты проведения Игр исключительно со зрителями: "Олимпийские игры без зрителей, конечно, не то, чего мы хотим. Есть несколько сценариев организации безопасности Олимпиады в Японии".

МОК уже утвердил уточненные правила квалификации для всех видов спорта на Игры в Токио. Все отборочные соревнования должны закончиться к 29 июня 2021 года, а списки квалифицировавшихся спортсменов необходимо подготовить к 5 июля. Если в том или ином виде спорта существуют возрастные ограничения, то те спортсмены, которые могли участвовать в Играх в 2020-м году, будут допущены и к Играм в 2021-м. К примеру, в олимпийском футбольном турнире возрастной ценз обычно составляет 23 года, а в Японии смогут сыграть и те, кому уже исполнилось 24.

Томас Бах: Игры без зрителей не то, чего мы хотим. Есть несколько сценариев организации безопасности в Токио

Желание МОК провести Игры в Токио в 2021 году может быть связано еще и с тем, что отмена летней Олимпиады в Японии может повлечь и отмену зимних Игр в Пекине. Во всяком случае, так считает член МОК и экс-глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд. "Принимая во внимание политическую сторону дела, если в июле и августе следующего года в Токио будут проблемы с коронавирусом, трудно представить, что это не вызовет негативных последствий для Игр спустя 5 месяцев", - цитирует Паунда Reuters.

Впрочем, об этом речи не идет. А тема Олимпиады-2022 была затронута в хоккейном разрезе. Напомним, на днях в Национальной хоккейной лиге было продлено коллективное соглашение, один из пунктов которого допускает участие энхаэловцев в Играх-2022, и 2026 в Милане.

"Новое соглашение - большой шаг к участию игроков НХЛ не только в Олимпиаде в Пекине, но и в Милане. Мы всегда хотим видеть на Играх лучших, поэтому наша дверь для энхаэловцев всегда открыта. Рад, что многие игроки выразили желание участвовать в Олимпиадах, мы поддерживаем их", - заверил Томас Бах.