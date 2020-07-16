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16.07.2020 18:37
Рубрика: Экономика

Молодым семьям дадут субсидии на погашение рефинансированных кредитов

Текст: Марина Трубилина

Молодым семьям дадут больше возможностей для решения жилищного вопроса. Минстрой разработал проект постановления правительства, расширяющий варианты реализации госсубсидий, получаемых по программе обеспечения жильем молодых семей.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Предлагается дать возможность участвовать в программе молодым семьям, у которых в 2019-2022 годах родился или родится третий или последующий ребенок, получивших господдержку в 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения ипотечного жилищного кредита. Кроме того, теперь участники программы смогут направлять выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам, предоставленным для рефинансирования ранее полученных жилищных кредитов. Также предусматривается возможность направлять субсидии на уплату цены договора участия в долевом строительстве, в том числе по договору уступки прав требований по ДДУ, рефинансирование таких кредитов при условии соблюдения застройщиком обязанности по уплате отчислений в компенсационный фонд или размещения средств граждан на счетах эскроу.

"В 2020 году больше 15 тысяч молодых семей из 83 регионов страны получат безвозмездные субсидии для улучшения своих условий проживания. Размер выплат достигает 35% от стоимости жилья, порядка пяти миллиардов рублей на это предусмотрено в федеральном бюджете текущего года", - отметил глава Минстроя Владимир Якушев.

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