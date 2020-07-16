Музей африканского искусства в США обвинили в расизме

Смитсоновский Национальный музей африканского искусства, расположенный в столице США, обвинили в расизме. Как сообщила газета The Washington Post, более 10 чернокожих сотрудников учреждения написали обличающее свое руководство письмо.

В нем они подробно описали, что на протяжении последних пяти лет неоднократно сталкивались со "случаями расовой предвзятости, враждебных словесных нападок и мести" со стороны белых начальников.

При этом все их предыдущие жалобы на неподобающее поведение со стороны белых коллег были проигнорированы, отметили афроамериканцы - сотрудники музея, посвященного искусству и культуре Черного континента.

В самом Смитсоновском институте, которому принадлежит этот музей, отрицают наличие расовой дискриминации и подчеркивают свою "приверженность разнообразию". И утверждают, то в музее африканского искусства работают всего 29 сотрудников, из которых шесть чернокожих и один латиноамериканец. Более того, с 2008 года сменилось три директора этого музея и все они были афроамериканцами, поэтому говорить о расовой дискриминации некорректно.