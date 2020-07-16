На главу камчатского лесничества завели дело о служебном подлоге

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальницы Елизовского лесничества филиала КГКУ "Камчатские лесничества". Ее обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с января по декабрь 2019 года она не проверяла достоверность представляемого отчета и выполненных работ одной из недродобывающих компаний. Та арендовала лесной участок для разведки и добычи золота из россыпных месторождений. Оставшись без контроля, фирма незаконно вырубила деревья и не очистила участок от рубок.

Несмотря на это, в декабре 2019 года при возврате недродобывающей компанией арендованного лесного участка глава лесничества подписала акт приема-передачи, содержавший недостоверные сведения об объеме вырубленных лесных насаждений и очистки мест рубок.

"В результате подписания указанного документа подозреваемой, совершенного с явным превышением ее должностных полномочий, государство утратило право требования от недродобывающей компании по восстановлению нарушенных лесов, что привлекло к причинению ущерба Лесному фонду Российской Федерации в размере, превышающем 2,5 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.