На Кубе раскритиковали Трампа за идею продать Пуэрто-Рико

Глава МИД Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа за идею продать Пуэрто-Рико.

"Идея о продаже Пуэрто-Рико, о которой мы недавно узнали, является грубой демонстрацией презрения, с которым президент США относится к странам американского континента", - прокомментировал Родригес появившиеся новости о том, что Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность продажи этой территории после разрушительного урагана "Мария", обрушившегося на Пуэрто-Рико в 2017 году. Как рассказала и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times, Трамп предлагал "избавиться от острова". В настоящий момент Пуэрто-Рико является неинкорпорированной организованной территорией, находящейся под управлением США, однако не является неотъемлемой частью страны.

"Эта идея Трампа также демонстрирует его приверженность доктрине Монро - инструменту колониализма, хорошо известному историей смертей и страданий", - добавил глава кубинского МИД, напомнив о печально известной политике, провозглашенной в 1823 году президентом США Джеймсом Монро, суть которой сводится к тому, что Вашингтон рассматривает Латинскую Америку исключительно как свое подконтрольное пространство. В итоге "доктрина Монро" стала главной концепцией внешней политики США в регионе, объясняющей постоянное вмешательство Вашингтона в дела латиноамериканских государств.