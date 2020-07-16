NASA продлила контракт с Boeing на поддержку МКС до сентября 2024 года

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продлило контракт с компанией Boeing, в рамках которого корпорация продолжит оказывать техническую поддержку эксплуатации Международной космической станции (МКС) до сентября 2024 года. Об этом сообщили на сайте Boeing.

Отмечается, что сумма контракта составляет 916 миллионов долларов. Boeing предоставит услуги технической поддержки, ресурсы и персонал для работы на борту МКС, а также будет управлять многими системами станции. Работа будет проходить в разных точках мира, включая космический центр им. Линдона Б. Джонсона в Хьюстоне, космический центр Джона Ф. Кеннеди на мысе Канаверал, а также центр космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле.

Напомним, что Boeing является основным подрядчиком НАСА по МКС с 1993 года. В настоящее время работа станции продлена до 2024 года. Страны-участницы проекта обсуждают возможное продление ее работы до 2028 или даже до 2030 года.