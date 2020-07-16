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16.07.2020 08:24
Рубрика: В мире

NASA продлила контракт с Boeing на поддержку МКС до сентября 2024 года

Текст: Диана Ковалева

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продлило контракт с компанией Boeing, в рамках которого корпорация продолжит оказывать техническую поддержку эксплуатации Международной космической станции (МКС) до сентября 2024 года. Об этом сообщили на сайте Boeing.

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости
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Отмечается, что сумма контракта составляет 916 миллионов долларов. Boeing предоставит услуги технической поддержки, ресурсы и персонал для работы на борту МКС, а также будет управлять многими системами станции. Работа будет проходить в разных точках мира, включая космический центр им. Линдона Б. Джонсона в Хьюстоне, космический центр Джона Ф. Кеннеди на мысе Канаверал, а также центр космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле.

Напомним, что Boeing является основным подрядчиком НАСА по МКС с 1993 года. В настоящее время работа станции продлена до 2024 года. Страны-участницы проекта обсуждают возможное продление ее работы до 2028 или даже до 2030 года.

В мире США Компании Авиация Boeing

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