Научно-технический совет предложили создать в коллегии ЕЭК

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Речь идет о том, пояснили в ЕЭК, что страны союза, включая Беларусь, планируют создать научно-технический совет для расширения и углубления процессов евразийской экономической интеграции, в том числе, в области высоких технологий.

Такая площадка, по оценке белорусских экспертов, необходима, прежде всего, в качестве дискуссионной и совещательной базы для обеспечения научно обоснованного подхода в вопросах дальнейшего развития союза и совершенствования деятельности ЕЭК, связанной с научными исследованиями и проектными работами.

По мнению Шумилина, в частности, на современном этапе развития стран ЕАЭС важнейшими задачами являются модернизация и повышение конкурентоспособности национальных экономик. Достижение этих целей, полагает он, возможно при условии создания наукоемкой экономики и развития высокотехнологичных производств, реализации совместных инновационных проектов с высокой добавленной стоимостью.

Для финансирования таких проектов и поддержки научно-технических разработок Минск предлагает создать инновационный фонд при Евразийском банке развития, более широко использую его ресурсы.

Кроме того, на встрече рассматривались и вопросы взаимодействия ГКНТ с ЕЭК в сфере интеллектуальной собственности, в том числе, в области исчерпания исключительного права на товарные знаки и проведения в текущем году международного форума "Антиконтрафакт".

Дело в том, что еще в начале февраля Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Этим документом, пояснили в ЕЭК, предусматривается упрощение и ускорение процедуры получения правовой охраны товарных знаков, действующей одновременно на территории всех государств - членов ЕАЭС, а также уменьшение расходов заявителей.