Названа дата выхода в прокат фильма Алексея Учителя "Цой"

Внимательные зрители могли отследить, что буквально вчера на сервисе Premier появился документальный фильм Алексея Учителя "Последний герой" про Виктора Цоя - тот самый, который вышел в 1992 году. Не надо обладать методом дедукции прославленного детектива всех времен и народов Шерлока Холмса, чтобы понять - новый фильм этого же режиссера об этом же певце, о котором так много говорят в последние годы, - не за горами.

Так и есть - сегодня объявлено, что 27 августа, в День российского кино, компания Sony Pictures выпустит в широкий прокат новый фильм Алексея Учителя "Цой". Главные роли в картине о роковом столкновении, случившемся 30 лет назад и унесшем жизнь кумира, о которой неоднократно писала "РГ", сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко.

Алексей Учитель, в связи с новостью о выходе фильма к зрителю, вспоминает следующее: "Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений. Несмотря на сложившуюся в связи с пандемией ситуацию и все сопутствующие риски и сложности, мне кажется важным выпустить фильм "Цой" именно в августе как дань памяти музыканту".

Кинокомпания Sony Pictures напоминает синопсис картины: "Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался "Москвич" Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней..."