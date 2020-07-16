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16.07.2020 14:37
Рубрика: В мире

Немцы продолжат работать из дома после пандемии

Текст: Екатерина Забродина
Нет ничего более временного, чем постоянное, - эту народную мудрость подтверждает ситуация на рынке труда в Германии, где большинство сотрудников не спешат возвращаться в офисы. По данным мюнхенского Института экономических исследований (IFO), более половины немецких компаний и предприятий (54 процента) всерьез собираются сохранить удаленный режим работы и после пандемии.

Как отмечает газета Bild, на фоне кризиса "короны" примерно три четверти фирм в Германии разрешили своим сотрудникам работать из дома, а значит, на наших глазах произошел "устойчивый сдвиг". По мнению главы Центра промышленной экономики и новых технологий IFO Оливера Фалька, "этот новый вид организации труда, скорее всего, не будет упразднен полностью". Возможно, в будущем немецкие офисные работники смогут несколько дней в неделю выполнять свои обязанности в пижаме и не отходя от домашней кофемашины.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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Как заявил министр труда ФРГ Хубертус Хайль, уже к осени он готовит законодательные поправки, которые вводят в трудовой кодекс понятие "права на удаленную работу". А министр финансов земли Гессен пообещал налоговые льготы тем гражданам, которые согласятся на удаленку. Таким образом, они смогут сэкономить в год до 600 евро в качестве компенсации за дополнительные расходы на коммунальные услуги. Впрочем, далеко не все немцы рады таким перспективам. Так, 68 процентов работающих родителей признались, что испытывают огромный стресс в новых условиях. Психологический дискомфорт от удаленной работы ощущают также 28 процентов граждан ФРГ, не имеющих детей.

Образ жизни, который еще недавно считался экзотикой, может создать "новую норму" в трудовых отношениях. Как сообщает портал politico.eu, правительство Эстонии, пострадавшей от сокращения турпотока из-за коронавируса, пошло на беспрецедентный шаг в иммиграционном законодательстве. Все ради того, чтобы привлечь в страну иностранцев на удаленной работе. Для таких "цифровых кочевников" (активных путешественников, имеющих возможность зарабатывать на жизнь онлайн без физической привязки к месту) МВД республики вводит специальные визы сроком на 12 месяцев. Они позволят иностранным гражданам третьих стран вне ЕС находиться целый год на территории Эстонии, легально совмещая туризм и работу, а также в течение 90 дней посещать другие государства Шенгенской зоны - разумеется, когда те откроют свои границы. Впрочем, для этого необходимо предоставить от работодателя справку о доходах не менее 3504 евро в месяц и другие документы - например, список постоянных клиентов.

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Кстати, власти острова Барбадос тоже объявили, что начнут выдавать годовые визы иностранным фрилансерам или предпринимателям со стабильным источником заработка на родине. Конечно, их налоги пойдут мимо казны карибского государства, но выгода - как и от приезда классических туристов - налицо. Правда, риски никто не отменял. Это подтвердила история с глобальным локдауном из-за пандемии, когда десятки тысяч дауншифтеров, или "зимовщиков", в том числе из России, оказались запертыми на популярных курортах в ожидании вывозных рейсов.

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