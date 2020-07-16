Немцы продолжат работать из дома после пандемии

Как отмечает газета Bild, на фоне кризиса "короны" примерно три четверти фирм в Германии разрешили своим сотрудникам работать из дома, а значит, на наших глазах произошел "устойчивый сдвиг". По мнению главы Центра промышленной экономики и новых технологий IFO Оливера Фалька, "этот новый вид организации труда, скорее всего, не будет упразднен полностью". Возможно, в будущем немецкие офисные работники смогут несколько дней в неделю выполнять свои обязанности в пижаме и не отходя от домашней кофемашины.

Как заявил министр труда ФРГ Хубертус Хайль, уже к осени он готовит законодательные поправки, которые вводят в трудовой кодекс понятие "права на удаленную работу". А министр финансов земли Гессен пообещал налоговые льготы тем гражданам, которые согласятся на удаленку. Таким образом, они смогут сэкономить в год до 600 евро в качестве компенсации за дополнительные расходы на коммунальные услуги. Впрочем, далеко не все немцы рады таким перспективам. Так, 68 процентов работающих родителей признались, что испытывают огромный стресс в новых условиях. Психологический дискомфорт от удаленной работы ощущают также 28 процентов граждан ФРГ, не имеющих детей.

Образ жизни, который еще недавно считался экзотикой, может создать "новую норму" в трудовых отношениях. Как сообщает портал politico.eu, правительство Эстонии, пострадавшей от сокращения турпотока из-за коронавируса, пошло на беспрецедентный шаг в иммиграционном законодательстве. Все ради того, чтобы привлечь в страну иностранцев на удаленной работе. Для таких "цифровых кочевников" (активных путешественников, имеющих возможность зарабатывать на жизнь онлайн без физической привязки к месту) МВД республики вводит специальные визы сроком на 12 месяцев. Они позволят иностранным гражданам третьих стран вне ЕС находиться целый год на территории Эстонии, легально совмещая туризм и работу, а также в течение 90 дней посещать другие государства Шенгенской зоны - разумеется, когда те откроют свои границы. Впрочем, для этого необходимо предоставить от работодателя справку о доходах не менее 3504 евро в месяц и другие документы - например, список постоянных клиентов.

Кстати, власти острова Барбадос тоже объявили, что начнут выдавать годовые визы иностранным фрилансерам или предпринимателям со стабильным источником заработка на родине. Конечно, их налоги пойдут мимо казны карибского государства, но выгода - как и от приезда классических туристов - налицо. Правда, риски никто не отменял. Это подтвердила история с глобальным локдауном из-за пандемии, когда десятки тысяч дауншифтеров, или "зимовщиков", в том числе из России, оказались запертыми на популярных курортах в ожидании вывозных рейсов.