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16.07.2020 21:35
Рубрика: Экономика

Новак: Рост отгрузок топлива в России опережает рост спроса

Текст: Сергей Тихонов

Рост отгрузок топлива на внутренний рынок, в том числе и на биржу, опережает рост спроса, сказал глава Минэнерго Александр Новак, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Запасы топлива сохраняются на стабильно высоких уровнях, что минимизирует влияние на ценовую динамику в рознице и удерживает цены на топливо в пределах инфляции", - уточнил министр.

В июне отгрузка автомобильного бензина экологического класса 5 на внутренний рынок выросла на 38,6% по сравнению с маем до 2,8 млн тонн, а отгрузка дизельного топлива - на 20,9% до 3,1 млн тонн.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Основной рост розничных цен на моторное топливо произошел в июне и составил 0,34 рублей за литр (+0,8 %) по бензину АИ-92, 0,47 рублей за литр (+1,0 %) по автомобильному бензину АИ-95, 0,23 рублей за литр (+0,5 %) по дизельному топливу.

Александр Новак отметил, что рост розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо с начала 2020 находится в рамках инфляции и не превышает накопленное изменение индекса потребительских цен с начала года по 13 июля 2020 года, которое составило 3%.

"В июле этого года наметилась тенденция к снижению оптовых цен на моторные топлива и росту маржинальности независимых АЗС, что должно привести к стабилизации розничных цен ввиду снижения давления на независимую розницу и снятию социальной напряженности", - подчеркнул министр.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго Цены на бензин

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