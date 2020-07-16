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Обновление сломало популярные смартфоны Huawei. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
16.07.2020,  
17:30
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Установка обновления EMUI 10 и 10.1 на некоторые популярные модели смартфонов Huawei приводит к серьезным сбоям в работе устройств.

Почему смартфон быстро разряжается? Четыре причины

Как пишет Huawei Central, пользователи, обратившиеся в издание, сообщили о чрезмерно быстром разряде аккумуляторов их смартфонов. Список моделей, в работе которых наблюдаются сбои, следующий:

- Huawei P30;

- Huawei Mate 30

- Huawei Mate 20

- Huawei Nova 5T

- Huawei P40 Lite

- Huawei P20

- Huawei Mate 20

Кроме того, пользователи пожаловались на другую странную проблему, также связанную с работой аккумуляторов. У некоторых владельцев заряд смартфона останавливался на значении 60 процентов, после чего выводилось системное сообщение об ошибке. В Huawei пока что советуют пользователям использовать устройства в "среде с подходящей температурой", объясняя это тем, что слишком низкая или высокая температура окружающего воздуха может влиять на работу батареи.

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