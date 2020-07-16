Обновление сломало популярные смартфоны Huawei. Список моделей

Установка обновления EMUI 10 и 10.1 на некоторые популярные модели смартфонов Huawei приводит к серьезным сбоям в работе устройств.
Как пишет Huawei Central, пользователи, обратившиеся в издание, сообщили о чрезмерно быстром разряде аккумуляторов их смартфонов. Список моделей, в работе которых наблюдаются сбои, следующий:
- Huawei P30;
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 20
- Huawei Nova 5T
- Huawei P40 Lite
- Huawei P20
- Huawei Mate 20
Кроме того, пользователи пожаловались на другую странную проблему, также связанную с работой аккумуляторов. У некоторых владельцев заряд смартфона останавливался на значении 60 процентов, после чего выводилось системное сообщение об ошибке. В Huawei пока что советуют пользователям использовать устройства в "среде с подходящей температурой", объясняя это тем, что слишком низкая или высокая температура окружающего воздуха может влиять на работу батареи.