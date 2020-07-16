Оформить пенсию удаленно можно будет до конца года

Более 70% пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются на портале Госуслуг или через личный кабинет на портале фонда, сообщили в пресс-службе ПФР.

"Если у человека нет возможности подать электронное заявление, то назначить пенсию ему могут по телефону, при наличии контактной информации с ним связываются представители территориального управления ПФР, которые получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению", - отметили в фонде.

Более 70% пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям на портале Госуслуг или сайте Пенсионного фонда

Подать заявление удаленно можно также на оформление федеральных социальных доплат к пенсиям или ежемесячных пособий. Например, таким образом можно оформить ежемесячные выплаты тем, кто ухаживает за инвалидом I группы, престарелыми гражданами, ребенком-инвалидом или инвалидом I группы с детства. При этом заявление может быть отправлено в виде фотографии. Также дистанционно можно запросить справку из ПФР.

Однако временный порядок до конца года будет действовать не для всех услуг фонда. Ограничен период, в течение которого некоторые выплаты будут продлеваться автоматически без участия граждан. Например, только до 1 сентября в проактивном режиме продолжат начисляться пенсии по случаю потери кормильца для несовершеннолетних граждан, пенсии и ежемесячные выплаты инвалидам, также до конца лета без заявления будут назначаться повышенные выплаты к пенсии за нетрудоспособного члена семьи после достижения им восемнадцати лет. А вот пенсионерам-северянам о продлении права на повышенную пенсию писать заявления не нужно будет до конца года.