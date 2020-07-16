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16.07.2020 12:52
Рубрика: Общество

Олимпийская чемпионка Ирина Сумникова рассказала про питание во время ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Олимпийская чемпионка, чемпионка России и Европы по баскетболу Ирина Сумникова поделилась советами с выпускниками: как правильно питаться и заниматься спортом в дни, когда сдаешь ЕГЭ.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

1. Каждое утро лучше начинать с небольшой зарядки. Упражнения на растяжку можно выполнять даже в кровати, а несколько приседаний и отжиманий займут не более 10 минут, но дадут сил и энергии на целый день.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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2. Очень важно подобрать правильный рацион питания. Завтрак должен быть сладким: овсянка с медом или вареньем, кусочек черного шоколада, вкусный чай. Сладкое положительно сказывается на продуктивности, повышает работоспособность мозга.

3. В течение дня советую позволять себе горький шоколад или бананы. Это очень хорошо утоляет голод и гораздо полезнее бутербродов!

4. Подготовка к экзаменам - прекрасная возможность правильно организовать свой день, воспитать в себе привычку питаться полезными продуктами и нормализовать режим сна.

5. Желательно отказаться от вредной пищи - особенно от фастфуда - и не наедаться на ночь.

6. Если организм будет тратить силы на переваривание еды, то их меньше останется на подготовку к ЕГЭ. Ужин должен состоять из овощей и легких продуктов: салат, нежирная рыба, курица, индейка. Также рекомендую пить чай с мятой и медом, тогда утро будет начинаться легко!

Фото: ТАСС
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7. Регулярные физические нагрузки помогают отвлечься от рутины, поднимают настроение и улучшают работоспособность. Советую делать небольшие спортивные перерывы каждый час. Выполняйте 4-5 упражнений по 10-15 подходов, но не переусердствуйте, чтобы потом не отвлекаться на боли в мышцах. Это могут быть приседания, отжимания, планка, повороты, прыжки на скакалке, упражнения с гантелями или даже простая дыхательная практика. Главное - получать удовольствие от процесса.

8. Следуя этим несложным советам, вы почувствуете, что подготовка к экзаменам может быть приятной и полезной для здоровья. Всем высоких баллов и отличного настроения!

Ирина Сумникова вела открытые уроки для школьников в рамках проекта Московского центра "Патриот.Спорт" (ГБОУ ДПО) "Урок с чемпионом". Спортсменка делилась с детьми своим опытом: рассказывала, как добиться успеха в спорте, а также давала советы по правильному питанию и распорядку дня. 

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