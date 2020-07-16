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16.07.2020 07:52
Рубрика: Общество

Онколог назвал симптом, который ошибочно принимают за гастрит

Текст: Оксана Грибанова

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал в Instagram об осложнениях, диагностике и проявлениях язвы желудка.

Заболевание часто дает о себе знать так называемыми "голодными болями". Иногда боль наоборот появляется после еды. Часто такое состояние списывают на гастрит и не торопятся обращаться к врачу.

Фото: iStock
Онколог назвал главный симптом опасного заболевания пищевода

Однако несвоевременное обращение чревато появлением ряда осложнений. Среди них: кровотечение (если нарушена целостность кровеносного сосуда), стеноз пилорического отдела желудка - сужение места выхода из желудка, образование сквозного отверстия в стенке желудка, прободение язвы в соседний орган и рост злокачественной опухоли.

Диагностика заболевания предполагает эндоскопию, которая позволяет оценить размеры язвы, локализацию, наличие осложнений. Во время проведения исследования берется биопсия слизистой для морфологического исследования.

Для уточнения глубины язвы, моторики ЖКТ, некоторых осложнений, таких, как стеноз, применяется рентгенография с контрастным веществом, отметил врач.

Наука Общество Здоровье

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