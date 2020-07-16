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16.07.2020 17:31
Рубрика: Общество

Организаторы предложили перенести шествие "Бессмертного полка" с 26 июля

Текст: Ирина Огилько

Организаторы предложили перенести шествие "Бессмертного полка" на другой день, после улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Такое решение было принято в четверг во время онлайн-заседания Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Фото: РИА Новости
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На заседании штаба отметили, что до 26 июля осталось не так много времени. Так как отделения "Бессмертного полка России" есть в 76 регионах, их представители рассказали об эпидемиологической обстановке из первых уст. Оказалось, что провести шествие возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. "Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями", - рассказала сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, Сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Василий Лановой предложил провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года.

В заключение участники отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

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