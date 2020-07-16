Открылся пресс-центр XXIX "Славянского базара в Витебске"

Девиз фестиваля "К миру и взаимопониманию через искусство". 16 июля состоится открытие самого крупного open air Европы этого лета. Освещать открытие будет "Россия 1".

- "Славянский базар в Витебске" - уникален, - сказал директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий. - Он сохраняет традиции, является трамплином для молодых. В этом году было непросто подготовиться к фестивалю. Но артисты приехали (целый поезд!), журналисты приехали, что делает древний Витебск культурной столицей стран Содружеств. С погодой тоже попытались договорится, на небе появилось солнце, но главное, когда солнце в сердцах.

Позывные фестиваля будут звучать четыре дня.

- В Витебском форуме участвуют 23 страны, в том числе Канада, Куба, - сказал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. - Это не только мероприятия в амфитеатре. Основная масса наших мероприятий проходит в формате open air. Весь Витебск превращается в фестивальную площадку". В программе мастер-классы, перформансы, театральные постановки.

Также 16 июля у Летнего амфитеатра состоится поднятие флага фестиваля, а на площади лауреатов зажжется именная звезда Филиппа Киркорова.

- Парламентское собрание Союзного государства, - сказала Людмила Макарина-Кибак, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, выделило на проведение фестиваля 25 миллионов рублей. Мы участвуем в награждении молодежи, осенью проведем фестиваль "Молодежь за Союзное государство", который расширит границы и будет проходить в этом году не только в Ростовской области, но и в двух городах Беларуси.

Перед концертным залом "Витебск" будет работать кинотеатр под открытым небом, где покажут кинопроект Союзного государства фильм "Брестская крепость" режиссера Александра Котта.

На фестиваль приехали конкурсанты из 14 стран. Сейчас они репетируют с Президентским оркестром Республики Беларусь в Минске.