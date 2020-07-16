Открыта регистрация на онлайн-форум "Россия: Туризм-2020"

17 июля состоится бесплатный онлайн-форум "Россия: Туризм 2020", организованный Корпорацией "Синергия" при поддержке Федерального агентства по туризму и Министерства экономического развития России в партнёрстве с Общенациональным Союзом индустрии гостеприимства.

Цель форума - помочь миллионам жителей страны открыть для себя путешествия по России в 2020 году, показать все возможности внутрироссийского туризма, а также поддержать туркомпании и объединить усилия для развития отрасли. Среди спикеров мероприятия - опытные путешественники, блогеры, журналисты, телеведущие, руководители курортов и турпроектов.

Культурно-познавательный туризм презентуют такие регионы, как Нижний Новгород и Волгоград. Карелия, Алтай и Камчатка рады будут приветствовать любителей активно-спортивного отдыха. Калининградская область и Дагестан наравне с Краснодарским краем и Крымом включат в себя почти весь пляжный и семейный отдых России. Казань и курорты Кавказа - оздоровительный туризм. Ну а на Байкале и Сахалине участники форума смогут насладиться гастрономическим туризмом.

"Ростуризм совместно с Министерством транспорта, туроператорами и регионами уже запустили десятки доступных предложений по новым направлениям, а также дополнительные авиарейсы на уже популярные курорты. И варианты этих предложений будут расширяться на протяжении летнего и осеннего периодов. Конечно же, в нашей стране предстоит ещё очень многое сделать, в том числе в части туристической инфраструктуры и качества сервиса, но уже сейчас в России есть много возможностей для того, чтобы это лето стало особенным для каждого из нас"", - заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Трансляция форума будет доступна на платформе Synergy.Online на всей территории страны.