Открыта регистрация на онлайн-форум "Россия: Туризм-2020"

Новости

Препарат для лечения коронавируса может появиться в аптеках в июле 14:54
Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении кубанского судьи 14:52
В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет 14:46
В Zoom устранили серьезную уязвимость 14:40
Роскомнадзор сформулировал правила для указания на "иноСМИ" 14:37
В Москве девушка умерла во время липосакции 14:22
В Китае обнаружили 1100-летний архив династии Тан 14:21
Вильфанд: "Бархатный сезон" на Черном море продлится до октября 14:08
В Уфе из супермаркета украли банкомат с 2,5 млн рублей 14:01
Новый электрокроссовер Skoda сбросил почти всю маскировку 14:00
В Томске выпустят препарат для лечения неоперабельной опухоли печени 13:57
В Люберцах у москвича отобрали 500 тысяч рублей 13:54
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 13:53
Открылся пресс-центр XXIX "Славянского базара в Витебске" 13:47
В Египте в священной горе Абидоса обнаружены загадочные камеры 13:45
Германия не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2" 13:44
Пойман сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет 13:34
В Петербурге Росгвардия будет охранять трамваи и троллейбусы 13:23
На Кубани с 18 июля откроются аквапарки и бассейны 13:22
"История пугачевского бунта" Пушкина выставлена на аукцион 13:22
Эксперты: Дефицита лекарств в России не прогнозируется 13:17
Авиакомпаниям выделят дополнительные средства на межрегиональные перелеты 13:12
Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес 13:08
Путин не планирует поездку в Нью-Йорк на встречу с Трампом 13:07
"Славянский базар" обогащает духовное наследие славянских народов 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 13:52
Рубрика: Экономика

Открыта регистрация на онлайн-форум "Россия: Туризм-2020"

17 июля состоится бесплатный онлайн-форум "Россия: Туризм 2020", организованный Корпорацией "Синергия" при поддержке Федерального агентства по туризму и Министерства экономического развития России в партнёрстве с Общенациональным Союзом индустрии гостеприимства.

Цель форума - помочь миллионам жителей страны открыть для себя путешествия по России в 2020 году, показать все возможности внутрироссийского туризма, а также поддержать туркомпании и объединить усилия для развития отрасли. Среди спикеров мероприятия - опытные путешественники, блогеры, журналисты, телеведущие, руководители курортов и турпроектов.

Культурно-познавательный туризм презентуют такие регионы, как Нижний Новгород и Волгоград. Карелия, Алтай и Камчатка рады будут приветствовать любителей активно-спортивного отдыха. Калининградская область и Дагестан наравне с Краснодарским краем и Крымом включат в себя почти весь пляжный и семейный отдых России. Казань и курорты Кавказа - оздоровительный туризм. Ну а на Байкале и Сахалине участники форума смогут насладиться гастрономическим туризмом.

"Ростуризм совместно с Министерством транспорта, туроператорами и регионами уже запустили десятки доступных предложений по новым направлениям, а также дополнительные авиарейсы на уже популярные курорты. И варианты этих предложений будут расширяться на протяжении летнего и осеннего периодов. Конечно же, в нашей стране предстоит ещё очень многое сделать, в том числе в части туристической инфраструктуры и качества сервиса, но уже сейчас в России есть много возможностей для того, чтобы это лето стало особенным для каждого из нас"", - заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Трансляция форума будет доступна на платформе Synergy.Online на всей территории страны.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
Минэкономразвития представило рейтинг 50 наиболее востребованных профессий
Хакеры атаковали сервис с результатами ЕГЭ
Айя-Софию в Турции будут охранять как объект всемирного наследия
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками