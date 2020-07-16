Пенсионный фонд начал самостоятельно оформлять СНИЛС на детей

Родителям детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не нужно самостоятельно оформлять СНИЛС, сообщили в Пенсионном фонде России.

ПФР сделает все сам и пришлет номер в личный кабинет мамы. После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ (портале госуслуг), отмечается в сообщении Пенсионного фонда.

Как подчеркнул председатель Правления ПФР Максим Топилин, таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме.

Для того, чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете на портале госуслуг. Если семья усыновила ребенка, то сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, так как необходимые сведения могут предоставить только усыновители.

По информации ПФР, только за сутки 5300 малышам проактивно оформили СНИЛС.