Песков напомнил об уроках истории в связи с юбилеем Потсдамской конференции

В Кремле призвали вспомнить уроки истории в ситуации, когда отношения со многими странами находятся в низшей точке.

"Конечно, значение Потсдама трудно переоценить. Трудно переоценивать значение решений, которые там принимались. И конечно, нужно хранить память об этих уроках истории, об этом опыте истории", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И в моменты, когда мы со многими странами во многих процессах скатываемся на низшие точки наших отношений, всегда очень хорошо вспоминать о таком", - уточнил представитель Кремля.