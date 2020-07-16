Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес

Угрозу санкций США против "Северного потока-2" и второй ветки "Турецкого потока" в Кремле назвали продолжением недобросовестной конкуренции и грубым давлением на европейский бизнес. Напомним, что с соответствующими заявлениями выступил госсекретарь США Майк Помпео.

"Это продолжение таких негативных проявлений, такой грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"И это, конечно же, не что иное, как продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям", - заключил представитель Кремля.