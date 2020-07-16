По предложению Киргизии в ЕАЭС могут создать новый институт развития

В ЕАЭС по предложению Киргизии могут создать новый институт развития. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕАК). Новая структура займется сокращением диспропорций в развитии стран Союза и опережающим развитием интеграционного объединения.

С инициативой о необходимости создания нового института Киргизия выступила на Совете ЕАК, в который входят по одному представителю от стран Евразийского союза в ранге вице-премьеров.

По мнению киргизской стороны, целью нового института должно стать реальное сближение экономик государств-участников ЕАЭС и работа на опережающее развитие в целом. Предполагается, что проектируемая структура займется реализацией целевых программ развития. Это, в свою очередь, приведет к углублению интеграции.

Участники Совета поручили Коллегии Евразийской экономической комиссии сформировать по этому вопросу рабочую группу, и она провела первое заседание.

По словам главы рабочей группы, министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, в ЕАЭС уже существуют институты развития, поэтому на первом этапе необходимо определить место новой структуры в общей системе.

- Для реализации интеграционного потенциала Союза нужно максимально задействовать существующие механизмы и ресурсы поддержки развития экономик и, возможно, выработать новые подходы, - заявил он.

По итогам обсуждения стороны договорились разработать концепцию нового института и продумать возможность расширения мандата уже действующего Евразийского фонда стабилизации и развития.