Почему США тормозят достройку "Северного потока-2"

Усиление противодействия США достройке газопровода "Северный поток-2" вызвано смутными перспективами добычи сланцевого газа за океаном и катастрофическим падением спроса на американский сжиженный природный газ (СПГ). Запуск газопровода в конце этого или начале следующего года одновременно с восстановлением европейского рынка и ростом цен на газ поставит крест на американских мечтах о широкой газовой экспансии в страны ЕС.

Покупатели в Европе и Азии уже отказались от 110 грузов СПГ из США с поставкой в июле и августе. Причем можно ожидать, что к началу осени ситуация усугубится. А к октябрю, по прогнозам экспертов, американские запасы газа превысят возможности страны по его хранению. Выхода в этом случае останется только два - увеличивать экспорт, поскольку рассчитывать на рост внутреннего потребления США не приходится, или останавливать производство.

В силу географических причин наращивать экспорт газа США могут только в виде СПГ, которого сейчас на рынке и так с избытком. Но пока цены находятся на многолетних минимумах, СПГ хоть и со скрипом может конкурировать с трубопроводным газом. Проблема в том, что к концу года большинство экспертов ожидают двукратный рост цен на газ, и в этом случае разница между стоимостью СПГ и трубопроводного газа станет заметно ощутимей. "То есть там, где это возможно, покупатели будут делать выбор в пользу последнего просто из соображений экономической рентабельности. Если к этому моменту "Северный поток-2" будет достроен, то существующих трубопроводных мощностей для поставок российского газа окажется достаточно, чтобы на несколько лет вперед американский СПГ довольствовался незначительной долей рынка Европы. Даже с учетом неполной загрузки "Северного потока-2" из-за действия обновленной газовой директивы ЕС, принятой под давлением США.

"Несмотря на провал в объемах потребления газа глобальный тренд на рост его доли в мировой энергетике будет продолжен после преодоления санитарно-эпидемического кризиса", - сказал аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его мнению, к прежним объемам использования газа Европа может вернуться в 2021 году. В создавшемся положении США ничего не остается, как использовать политические инструменты давления для достижения экономических целей. Оборотная сторона процесса в том, что Европа все более активно этому сопротивляется.