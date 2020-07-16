"Я Вам скажу, милостивые государи, что господин Баранов есть весьма оригинальное и при том счастливое произведение природы. Имя его громко по всему западному берегу до самой Калифорнии. Бостонцы почитают его и уважают, а американские народы, боясь его, из самых дальних мест предлагают ему свою дружбу. Потеря сего человека для здешнего края есть потеря не для Компании, но для всего Отечества, который честь свою выше жизни ставит".

Так отзывался о главном правителе Русской Америки Александре Баранове камергер двора Николай Резанов, побыв в Новоархангельск (теперь это город Ситка) в 1805 году.

На днях городской совет Ситки решил демонтировать памятник Александру Баранову, установленный в центре города в конце 1980-х годов. Причина - монумент не нравится активистам, представляющим коренной народ тлинкитов. Их недовольство понятно - Баранову и его людям неоднократно приходилось защищаться от воинственных тлинкитов, которые нападали на русских американцев.

Сам Баранов едва не погиб в одном из таких столкновений. Выжил только благодаря железной кольчуге, которую всегда носил под одеждой и во время походов не снимал даже ночью.

Баранов не отступал и упорно бился за Михайловскую крепость - она же Новооархангельск, она же Ситка - переходившую из рук в руки. В итоге местный индейский вождь согласился с присутствием русских и даже выдал им своего сына в знак гарантии мирных намерений. Баранов его крестил под именем Федор.

Именно на взаимодействие Баранова с местными жителями, его изначальные мирные намерения и развитие региона делала упор российская сторона, которая настаивала на том, чтобы памятник правителю Русской Америки остался в центре Ситки. Была создана петиция, под которой подписалось более шести тысяч человек.

- Благодаря Баранову в колониях открылись школы, библиотеки, больницы, более 60 православных храмов и даже семинария. За время правления Баранова приняли православие более девяти тысяч человек из числа местного населения. И сейчас тлинкиты, составляющие треть местных жителей, - православные, - приводится слова посла России в США Анатолия Антонова на официальной странице российского посольства.

Там отмечается, что при Баранове были организованы судостроительные верфи, заработали кирпичные и железоплавильные заводы. Кроме того, Русская Аляска занималась изготовлением первых модульных деревянных домов для Сан-Франциско.

При этом русские поселенцы не посягали на верования и язык местных. Это признают и местные историки.

Однако памятник решено убрать: из семи членов горсовета только один высказался против демонтажа. Несколько российских городов вызвались выкупить монумент у властей Ситки, но те решили перенести памятник в местный музей.

О переименовании Baranof street и названия острова Baranof речи не идет. Пока не идет…

73-летний Александр Баранов - купец из Каргополя, ставший главным человеком Русской Америки, - скончался в 1819 году по пути из Новоархангельска в Петербург на корабле "Кутузов". Его тело опустили в воды Индийского океана в проливе между островами Ява и Суматра.

Ходили слухи о крупных суммах на счетах Баранова в иностранных банках. Но как отмечают в своей публикации для "Родины" Алексей Ермолаев и Александр Петров, единственным богатством, которое нажил главный чиновник Русской Америки, было большое стадо свиней.