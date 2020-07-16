Так отзывался о главном правителе Русской Америки Александре Баранове камергер двора Николай Резанов, побыв в Новоархангельск (теперь это город Ситка) в 1805 году.
На днях городской совет Ситки решил демонтировать памятник Александру Баранову, установленный в центре города в конце 1980-х годов. Причина - монумент не нравится активистам, представляющим коренной народ тлинкитов. Их недовольство понятно - Баранову и его людям неоднократно приходилось защищаться от воинственных тлинкитов, которые нападали на русских американцев.
Сам Баранов едва не погиб в одном из таких столкновений. Выжил только благодаря железной кольчуге, которую всегда носил под одеждой и во время походов не снимал даже ночью.
Баранов не отступал и упорно бился за Михайловскую крепость - она же Новооархангельск, она же Ситка - переходившую из рук в руки. В итоге местный индейский вождь согласился с присутствием русских и даже выдал им своего сына в знак гарантии мирных намерений. Баранов его крестил под именем Федор.
Именно на взаимодействие Баранова с местными жителями, его изначальные мирные намерения и развитие региона делала упор российская сторона, которая настаивала на том, чтобы памятник правителю Русской Америки остался в центре Ситки. Была создана петиция, под которой подписалось более шести тысяч человек.
- Благодаря Баранову в колониях открылись школы, библиотеки, больницы, более 60 православных храмов и даже семинария. За время правления Баранова приняли православие более девяти тысяч человек из числа местного населения. И сейчас тлинкиты, составляющие треть местных жителей, - православные, - приводится слова посла России в США Анатолия Антонова на официальной странице российского посольства.
Там отмечается, что при Баранове были организованы судостроительные верфи, заработали кирпичные и железоплавильные заводы. Кроме того, Русская Аляска занималась изготовлением первых модульных деревянных домов для Сан-Франциско.
При этом русские поселенцы не посягали на верования и язык местных. Это признают и местные историки.
Однако памятник решено убрать: из семи членов горсовета только один высказался против демонтажа. Несколько российских городов вызвались выкупить монумент у властей Ситки, но те решили перенести памятник в местный музей.
О переименовании Baranof street и названия острова Baranof речи не идет. Пока не идет…
73-летний Александр Баранов - купец из Каргополя, ставший главным человеком Русской Америки, - скончался в 1819 году по пути из Новоархангельска в Петербург на корабле "Кутузов". Его тело опустили в воды Индийского океана в проливе между островами Ява и Суматра.
Ходили слухи о крупных суммах на счетах Баранова в иностранных банках. Но как отмечают в своей публикации для "Родины" Алексей Ермолаев и Александр Петров, единственным богатством, которое нажил главный чиновник Русской Америки, было большое стадо свиней.