Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает портал Dnr-Pravda.

Как заявил Басурин, республиканским силам удалось установить личность погибшего. "Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта. Им является наемник из США - Шон Фуллер с позывным "Техас", имеющий опыт боевых действий в Ираке, известен как специалист подрывного дела. По имеющейся информации Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами", - заявил Басурин. Он отметил, что при погибшем был обнаружен паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина.

Басурин подчеркнул, что на Украине факт диверсионной вылазки пытаются скрыть и выдать смерть наемника как гибель якобы военного медика. "При изучении находящегося при нем обмундирования отмечено, что версия украинской стороны о принадлежности погибшего к военной медицине не выдерживает никакой критики. Снаряжение погибшего характерно для спецподразделений и диверсионно-разведывательных групп и свидетельствует о намерении противника реализовать рейдовую диверсионно-разведывательную вылазку с привлечением иностранных наемников", - заключил представитель ДНР, уточнив, что все снаряжение представляет собой дорогие и высококачественные образцы производства стран НАТО.