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16.07.2020 22:01
Рубрика: Общество

Ветеринары объяснили, как порода собак влияет на последствия стерилизации

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Калифорнийского университета в Дэйвисе выяснили, приносит ли стерилизация вред здоровью наших четвероногих друзей. И влияет ли на ее последствия возраст и пол животного.

На исследование, которое проводилось в Ветеринарно-медицинском учебном госпитале, понадобилось пятнадцать лет. Все это время ученые собирали данные по нескольким тысячам собак 35 пород. Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Veterinary Science, говорят о том, что чаще всего стерилизованные животные заболевают болезнями суставов и онкологическими заболеваниями, причем риск для здоровья зависит от породы собаки.

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По словам ведущего автора исследования профессора Бенджамина Харта, между породами существуют огромные различия. У одних развивались заболевания суставов, включая дисплазию бедра и локтевого сустава, разрывы крестообразной связки черепа, у других - онкологические заболевания - лимфома, гемангиосаркома, остеосаркома или рак кости, у третьих не наблюдалось никаких осложнений.

Так, риск заболеваний суставов оказался связан с размером тела собаки. Чем крупнее порода четвероногого, тем чаще они возникали. И напротив, у собак мелких пород - ши-тцу, кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, чихуахуа, корги, таксы, мальтийского шпица, пуделя-той, мопса и йоркширского терьера такие проблемы отсутствовали.

При этом, отмечают ученые, немецкие доги и ирландские волкодавы, представители весьма крупных пород, не страдали болезнями суставов после стерилизации в любом возрасте.

Зато у мелких бостон-терьеров и ши-тцу после кастрации было зафиксировано значительное увеличение числа раковых заболеваний. Хотя в целом уровень заболеваемости раком у маленьких собак был низким, не зависимо от проведения стерилизации.

Провели исследователи и половые замеры. Например, у бостон-терьеров после кастрации чаще страдали болезнями суставов кобели. А каким-то видом рака, или даже несколькими чаще заболевали самки. Исследование более 40 000 собак с использованием ветеринарно-медицинской базы данных показало, что кастрированные самцы и самки чаще умирают от рака, чем интактные собаки.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Поскольку кастрация (включая стерилизацию) в первый год после рождения стала обычной практикой в большинстве цивилизованных стран, то владельцам животных нужно принимать во внимание результаты исследования. Чтобы помочь владельцам домашних животных и ветеринарам в принятии решения о возрасте кастрации конкретной собаки, рекомендации, которые избегают увеличения риска приобретения собакой этих заболеваний суставов или рака, в работе изложены рекомендации для возраста кастрации в зависимости от породы и пола животного.

К примеру, для самцов породы гончей, в свете возможного увеличения суставных нарушений для тех, кто кастрирован в 6-11 месяцев, предлагаемое руководство заключается в том, чтобы отложить кастрацию самцов до достижения ими годовалого возраста. А у самок кокер-спаниеля из-за риска развития рака стерилизацию лучше отложить до достижения 2-летнего возраста.

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