Экспорт текилы из Мексики из-за COVID-19 сократился на 8 процентов

Поставки текилы из Мексики в другие страны из-за коронавируса существенно сократились. С апреля по июнь экспорт снизился с 12 до 4 процентов, сообщает РИА Новости.

В то же время отмечается, что за минувшие шесть месяцев объем производства напитка увеличился на 4 процента (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) - до 189 миллионов литров. Безоговорочным лидером по потреблению текилы в мире являются Соединенные Штаты, куда в первом полугодии направили 88 процентов экспорта.

Производящие текилу предприятия, в отличие от пивоваренных заводов, не прекращали работу в Мексике во время пандемии. За последние 25 лет на рынке появились почти 1,4 тысячи новых брендов, начали работу 125 заводов. В прошлом году в другие страны было направлено 246 миллионов литров текилы.