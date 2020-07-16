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16.07.2020 08:14
Рубрика: Экономика

Пожилые россияне стали реже обращаться за микрозаймами

Текст: Ольга Игнатова
Доля заемщиков старше 60 лет сократилась во втором квартале нынешнего года относительно первого квартала с 4,3% до 3,5%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование микрофинансовой организации MoneyMan.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уменьшилось и количество поданных заявок пожилыми россиянами. Если в первом квартале их доля в процентном соотношении от общего числа составляла порядка 5%, то во втором квартале она снизилась до 4,1%. До 4250 рублей (или на 7,6%) снизилась и средняя сумма займа. При этом пожилые россияне берут сумму, строго равную изначально запрашиваемой, хотя кредиторы и предлагают ее увеличить при оформлении займа.

Фото: iStock
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По мнению гендиректора компании Ирины Хорошко, уменьшение спроса россиян старшего возраста на микрозаймы можно объяснить тем, что у них есть гарантированный доход в виде пенсии. Поэтому в условиях экономической нестабильности они сохраняют независимость от общей конъюнктуры. Помимо этого, в ряде регионов на фоне самоизоляции для пенсионеров были введены дополнительные выплаты. Также сказывается и то, что микрофинансовые организации во время пандемии оформляли займы онлайн, а пенсионеры предпочитают проводить такие операции в реальности.

По данным ЦБ, МФО во время действия ограничительных мер из-за коронавируса начали ужесточать политику по выдаче займов, что предотвратило рост закредитованности граждан.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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