Правительство учтет поправки в Конституцию при работе по нацпроектам

В своей деятельности по улучшению жизни людей правительство будет опираться на обновленную редакцию Конституции, поддержанную большинством граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы учтем новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов, с учетом их продления до 2030 года определим на перспективу и ключевые точки роста, - сказал он, открывая заседание кабмина. - Нужно проработать каждое направление так, чтобы люди увидели конкретные результаты и отдачу от вложенных в нацпроекты средств и ресурсов". Этой стратегией должно руководствоваться правительство в целом, каждый министр и глава ведомства в отдельности.

Мишустин обратил внимание на нормотворческую работу, которую предстоит провести: "У нас по большому количеству подзаконных актов правительства и президента сроки подготовки все время продлеваются". Ситуация постепенно улучшается, но, считает премьер, недостаточно.

В последние месяцы, когда на фоне пандемии коронавируса выпускались новые и новые решения по поддержке граждан и бизнеса, кабмину удалось оперативно обеспечить правовую основу этой работы. "Необходимо организовать процесс так, чтобы подготовка всех правительственных документов на постоянной основе шла без сбоев", - распорядился глава правительства. Он дал своим заместителям два месяца, чтобы полностью доработать все акты. То же самое должны сделать в органах исполнительной власти со своими ведомственными документами.