Правление СБР утвердило Польховского главным тренером сборной России

Правление Союза биатлонистов России одобрило кандидатуру Валерия Польховского на пост главного тренера национальной сборной.

Об этом сообщает сайт СБР. Решение было принято на прошедшем в четверг заседании правления организации. Следующим шагом станет утверждение кандидатура нового наставника сборной России в Министерстве спорта РФ.

Ранее Польховский в интервью ТАСС поделился своими ожиданиями от заседания правления СБР.

"У меня достаточно большой опыт работы в биатлоне, меня много раз как принимали в сборную, так и увольняли из нее. Наверное, я один из рекордсменов по этой части, поэтому не хотел бы бежать впереди паровоза. Надо подождать, будем решать вопросы по мере их поступления", - сказал Польховский.

Также была утверждена кандидатура Александра Пака на должность исполнительного директора организации. Помимо этого названы три вице-президента СБР. Ими стали Алексей Нуждов, Юрий Векшин и Иван Мелихов. Владимир Барнашов получил должность помощника главы федерации Виктора Майгурова.