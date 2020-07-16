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Рубрика: Экономика

Научат работе по шаблону

Предпринимателям упростят подачу заявок для участия в закупках
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
До конца сентября для малого и среднего бизнеса запустят электронный сервис поддержки, который упростит участие бизнеса в закупках. Для этого весомая часть процедур будет переведена в цифру.
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Работа проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сервис станет удобным инструментом в работе, значительно сократит время на поиск и оформление участия в закупочных процедурах. Ресурс включит сведения обо всех закупках у МСП, которые планируются и уже объявлены. Это касается цены договоров, наименования заказчика, регионов поставки. Информация будет агрегироваться с учетом данных интернет-магазинов по закупкам малого объема крупнейших заказчиков, рассказали "Российской газете" в пресс-службе АО "Корпорация "МСП" (отвечает за разработку сервиса).

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Для формирования заявки на участие в закупке создадут раздел "типовые документы" с шаблонами. Такая система позволит МСП оптимизировать сроки подготовки документов для формирования заявки на закупку.

Новый сервис также станет своего рода базой досье на бизнес. Для этого создается "хранилище документов". В нем будут содержаться сведения о квалификации и опыте компании.

Упростят бизнесу и доступ к получению банковской гарантии для участия в закупках и исполнения договоров. Для этого новый сервис будет интегрирован с сервисами АИС НГС АО "МСП Банк".

В создании сервиса участвуют профильные министерства и ведомства, представители электронных торговых площадок, крупнейших заказчиков. Все вопросы обсуждаются в рамках рабочей группы. Кроме того, корпорация вместе с Федеральным казначейством сформировали девять основных групп товаров (работ, услуг), которые наиболее часто закупаются у МСП. В их числе услуги по ремонту компьютеров, закупка печатных услуг, компьютерной техники и комплектующих, горюче-смазочных материалов, напитков, услуги охраны.

Услуги по ремонту компьютеров вошли в перечень основных групп товаров, которые наиболее востребованы при закупках у малого и среднего бизнеса

Завершение разработки и ввод сервиса в промышленную эксплуатацию запланированы до 30 сентября 2020 года, уточнили в пресс-службе корпорации. К этой же дате в рамках нацпроекта МСП должно завершиться создание открытой электронной платформы для развития факторинга в рамках первого этапа. Она будет запущена на базе ключевой системы МСП Банка АИС НГС, которую уже используют свыше девяноста крупнейших банков России. Большинство функций платформы будет автоматизировано. На ее площадке бизнес может заключать сделки факторинга, получит доступ к финансированию под уступку денежных требований поставщиков.

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Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития, пандемия повлияла на графики выполнения и содержание нацпроектов. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы синхронизировать подходы и создать такой механизм мониторинга, который, с одной стороны, будет учитывать все нюансы отдельных проектов, а с другой - будет понятен не только исполнителям конкретных мероприятий, но и обществу, которое должно понимать, как и когда реализация проектов и плана повлияет на жизнь каждого из нас", - заявил министр экономического развития Максим Решетников.

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