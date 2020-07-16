Препарат для лечения коронавируса может появиться в аптеках в июле

Уже в июле в российские аптеки может поступить препарат "Авифавир" от коронавируса, его будут выдавать по рецепту врача. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Работаем активно с Минздравом России, и ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме", - цитирует его слова ТАСС.

Глава РФПИ также отметил, что препарат хоть и безопасен, но противопоказан беременным женщинам и во время планирования беременности.

Напомним, что данный препарат был зарегистрирован Минздравом в конце мая, его также включили в методические рекомендации ведомства для лечения. Он стал первым в мире препаратом, одобренным для лечения COVID-19.