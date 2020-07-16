Препарат для лечения коронавируса может появиться в аптеках в июле

Новости

Пенсионный фонд начал самостоятельно оформлять СНИЛС на детей 16:18
Более 42 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и химии 16:15
Научно-технический совет предложили создать в коллегии ЕЭК 16:14
Приквел романа "Великий Гэтсби" выйдет в свет в 2021 году 16:12
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США 16:10
Рассекречена внешность бюджетного электрокара Dacia 16:10
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" заболели COVID-19 16:06
Нолан и Warner Bros. поспорили о дате выхода "Довода" 15:40
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова 15:37
Маск построит завод Tesla с площадкой для вечеринок 15:29
Вышел русский трейлер хоррора "Дьявол из мобилки" 15:27
Лицо 500-летнего человека восстановили с помощью 3D-принтера 15:26
Жители села на Ямале из-за нехватки вахтовиков построят дорогу сами 15:25
Стронций показал, кем были гиксосы - таинственные правители Египта 15:22
Запущена программа подготовки тьюторов для школ 15:18
Памфилова: Если голосование станет многодневным, его надо переносить с сентября 15:16
Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31 15:15
Глава МИД Азербайджана отправлен в отставку 15:14
Путин и Рухани обсудили борьбу с пандемией, Сирию и СВПД 15:13
В детском лагере под Кировом коронавирус выявили еще у 35 детей 15:11
Аэропорт Платов эвакуировали из-за угрозы взрыва 15:11
Собянин: До конца года в Москве будет около 600 электробусов 15:10
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня 15:05
Всего 50 штук: Audi привезла эксклюзивный вседорожный "сарай" А6 15:00
У 19 российских моряков в Пусане выявлен COVID-19 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 14:54
Рубрика: Общество

Препарат для лечения коронавируса может появиться в аптеках в июле

Уже в июле в российские аптеки может поступить препарат "Авифавир" от коронавируса, его будут выдавать по рецепту врача. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа

"Работаем активно с Минздравом России, и ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме", - цитирует его слова ТАСС.

Глава РФПИ также отметил, что препарат хоть и безопасен, но противопоказан беременным женщинам и во время планирования беременности.

Напомним, что данный препарат был зарегистрирован Минздравом в конце мая, его также включили в методические рекомендации ведомства для лечения. Он стал первым в мире препаратом, одобренным для лечения COVID-19.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин призвал формировать бюджет в соответствии с обновленной Конституцией
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
Минэкономразвития представило рейтинг 50 наиболее востребованных профессий
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет