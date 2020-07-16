Президент Беларуси вручил Киркорову награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

Важнейшей задачей назвал Александр Лукашенко 16 июля на церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств в Витебске сохранение традиций, объединяющих людей. Ведь что бы ни происходило в мире, подчеркнул он, "Славянский базар" всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов".

На церемонии открытия триумфального форума глава государства, сообщила его пресс-служба, вручил Филиппу Киркорову специальную награду президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" 2020 года. Принимая ее, народный артист России заявил, что для него "большая честь во второй раз принять одну из самых главных наград Беларуси", напомнив, что несколько лет назад ему был вручен орден Франциска Скорины.

Филипп Киркоров назвал весьма символичным тот факт, что получил специальную награду президента в то время, когда "Славянский базар" стал единственным музыкальным праздником, выжившим на территории бывшего Советского Союза в это непростое время. "Я родился в СССР, и для меня стоять под белорусским флагом, представлять и защищать честь страны - все равно что защищать честь и славу России. Беларусь и Россия всегда были вместе. Даже "Евровидение" сдалось, а Беларусь и "Славянский базар" жил, живет и будет жить! Горжусь дружбой с тобой, Беларусь!" - заявил Филипп Киркоров под аплодисменты.