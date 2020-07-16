В мире
16.07.2020 22:27
Текст: Юрий Сизов

Президент Беларуси вручил Киркорову награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Наталия Федосенко/ТАСС

Важнейшей задачей назвал Александр Лукашенко 16 июля на церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств в Витебске сохранение традиций, объединяющих людей. Ведь что бы ни происходило в мире, подчеркнул он, "Славянский базар" всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов".

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства

На церемонии открытия триумфального форума глава государства, сообщила его пресс-служба, вручил Филиппу Киркорову специальную награду президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" 2020 года. Принимая ее, народный артист России заявил, что для него "большая честь во второй раз принять одну из самых главных наград Беларуси", напомнив, что несколько лет назад ему был вручен орден Франциска Скорины.

Филипп Киркоров назвал весьма символичным тот факт, что получил специальную награду президента в то время, когда "Славянский базар" стал единственным музыкальным праздником, выжившим на территории бывшего Советского Союза в это непростое время. "Я родился в СССР, и для меня стоять под белорусским флагом, представлять и защищать честь страны - все равно что защищать честь и славу России. Беларусь и Россия всегда были вместе. Даже "Евровидение" сдалось, а Беларусь и "Славянский базар" жил, живет и будет жить! Горжусь дружбой с тобой, Беларусь!" - заявил Филипп Киркоров под аплодисменты.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»