Приквел романа "Великий Гэтсби" выйдет в свет в 2021 году

Свою книгу "Ник" Майкл Фаррис Смит задумал как приквел знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби". Чтобы ее опубликовать, ему пришлось ждать, пока истечет срок действия авторского права на роман Фицджеральда. Наконец, 1 января "Великий Гэтсби" станет общественным достоянием, а 5 января новый роман-приквел будет опубликован в США и 25 февраля - в Великобритании.

Как сообщает The Guardian, главным героем новой книги станет Ник Каррауэйя, от лица которого ведет свое повествование Фицджеральд. По словам Майкла Фарриса Смита, он несколько раз перечитал литературный шедевр одного из ярчайших представителей так называемого "потерянного поколения" и обратил внимание на то, что автор ничего не рассказывает о прошлом Ника. И тогда он решил сделать его главным героем уже своей книги, рассказав, что происходило с Ником до его знакомства с Джеем Гэтсби.

В приквеле Ник Каррауэйя, наконец, выйдет из тени Гэтсби и окажется в самом центре внимания. Как рассказывают РИА Новости, герою предстоит пережить немало испытаний. Он окажется в окопах Первой мировой войны, потерпит любовную неудачу в Париже, а потом отправится в Новый Орлеан, наполненный всевозможными искушениями.

Удастся ли Майклу Фаррису Смиту стать достойным продолжателем литературного дела Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, покажет время.