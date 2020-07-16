Указ губернатора Псковской области от 16 июля 2020 года № 135-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 15 июля 2020 г. № 1308, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 14 июля 2020 г. № 1292" дополнить словами ", от 15 июля 2020 г. № 1308";

2) в пункте 2:

а) подпункт "а" подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"а) деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (комплексах), торговых центрах (комплексах), иных объектах, имеющих на территории (в здании, строении, помещении) совокупность объектов розничной торговли и (или) предприятий по оказанию услуг (далее - торгово-развлекательные центры), за исключением:

обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

дистанционных способов продажи товаров с доставкой на дом и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

предприятий общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах и имеющих отдельный вход с улицы, при условии исключения входа в объект предприятия общественного питания со стороны торгово-развлекательного центра;";

б) в подпункте 6.3 слова "(комплексы), торговые центры (комплексы), иные объекты, имеющие на территории (в здании, строении, помещении) совокупность объектов розничной торговли и (или) предприятий по оказанию услуг (далее - торгово-развлекательные центры)" исключить;

в) в абзаце первом подпункта 22 слова "предприятиям общественного питания (за исключением предприятий общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах)" заменить словами "предприятиям общественного питания, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом,".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







