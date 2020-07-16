Пушков: Горбачев сознательно пошел на "геополитическую капитуляцию"

Президент СССР Михаил Горбачев сознательно пошел на "геополитическую капитуляцию", позволив объединенной Германии вступить в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, добавив, что в тот период Горбачев имел все возможности требовать нейтрального статуса для новой страны.

"Горбачев мог, как минимум, выставить условия, не говоря уже о том, что мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии. Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Таким образом глава комиссии Совфеда по по информационной политике и взаимодействию со СМИ прокомментировал заявление спикера ФРГ Ш. Зайберта, в котором тот рассказал, что Горбачев "в последний момент дал согласие на членство объединенной Германии в НАТО".

Пушков также обратил внимание на то, что помимо вопроса о членстве в Североатлантическом альянсе, Горбачев распорядился вывести располагавшиеся на законных основаниях в ФРГ советские войска. В итоге, в октябре 1990 года президент СССР добился своего и получил "вожделенную премию за заслуги перед западным альянсом".