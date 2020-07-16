Президент провел совещание по бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. "По традиции в середине лета мы начинаем работу над новым федеральным бюджетом", - констатировал Владимир Путин. "Эпидемия коронавируса и связанные с ней вынужденные ограничения в буквальном смысле заморозили глобальную экономику", - сказал он. В большинстве стран остановились многие производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг. В апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов, в мае снижение составило 10,9 процента.

Ситуация потребовала оперативных мер: нужно было подставить плечо отраслям экономики, бизнесу, сохранить доходы российских семей. "Глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные последствия - ощутимыми для граждан", - отметил глава государства. Но благодаря проводимой в прежние годы ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным резервам была возможность для принятия своевременных и точечных решений.

"Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали, не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали", - оценил Владимир Путин. Масштабы поддержки граждан и бизнеса во время эпидемии стали для России беспрецедентными. Предпринятые меры позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса. "И сейчас, по мере выхода из режимов ограничений, экономическая активность в России постепенно восстанавливается", - сказал президент. В июне - июле объем покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля. На восстановление реального сектора указывает и такой индикатор, как потребление электроэнергии - его значение приближается к докризисному.

Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета

Остаются сложности на рынке труда: безработица подросла - правда, в гораздо меньшем объеме, чем в некоторых других странах. Многие компании вернулись к нормальному режиму работы, но безработных все еще много: в службах занятости зарегистрировано около 3 млн человек.

"И сейчас самая главная наша задача экономической политики - восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена", - заявил глава государства.

Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, подчеркнул президент. С учетом полученного за предыдущие месяцы опыта важно направить дополнительные ресурсы на долгосрочные, стратегические планы, национальные проекты, включая развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, поддержание обороноспособности.

И здесь необходимо обратить внимание на ранее принятые решения, считает президент. Например, указ от 7 мая 2012 года, 604-й, где прописано, что денежное довольствие военнослужащих должно быть не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей. "Наши предыдущие планы в жизненно важных отраслях должны не просто иметься в виду - должны исполняться. Именно такой подход должен учитываться нами в будущей работе", - заявил Путин.

"Решения, о которых я сейчас сказал, не просто должны быть где-то у нас там зафиксированы и забыты в связи с теми проблемами, которые произошли. Эти решения должны исполняться", - повторил глава государства.

"И мы должны иметь в виду, что в связи с принятием Конституции, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции, запросам людей", - подчеркнул он.

Важно и в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов, заключил президент.

Тем временем

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани выразили обоюдный настрой на тесную координацию для достижения долгосрочного мира в Сирии. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора президенты обменялись мнениями по ситуации в Сирии, отметив своевременность решений по итогам недавнего видеосаммита глав государств - гарантов Астанинского процесса. Кроме того, подробно обсудили вопросы выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Путин назвал СВПД важным соглашением, способствующим обеспечению глобальной стабильности и безопасности, а Рухани подтвердил приверженность Ирана СВПД, готовность к равноправному и конструктивному взаимодействию как со всеми его участниками, так и в рамках МАГАТЭ.