Путин и Рухани обсудили борьбу с пандемией, Сирию и СВПД

Президент Ирана позвонил российскому лидеру. Речь в телефонном разговоре шла о борьбе с пандемией, выполнении СВПД и сирийском урегулировании.

Хасан Рухани и Владимир Путин проинформировали друг друга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Кремля. Условлено о продолжении сотрудничества в борьбе с пандемией, в том числе по линии министерств здравоохранения.

Президенты подробно обсудили вопросы выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Владимир Путин назвал СВПД важным соглашением, способствующим обеспечению глобальной стабильности и безопасности, а Рухани подтвердил приверженность Ирана СВПД, готовность к равноправному и конструктивному взаимодействию как со всеми его участниками, так и в рамках МАГАТЭ. Президент Ирана поблагодарил за последовательную позицию в пользу сохранения и реализации ядерной договоренности.

Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Сирии, отметив своевременность решений по итогам недавнего видеосаммита глав государств - гарантов Астанинского процесса.

Путин и Рухани затронули и вопросы двусторонней повестки, включая реализацию крупных совместных проектов в энергетике. Президент Ирана поздравил российского коллегу с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции.