Путин не планирует поездку в Нью-Йорк на встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин не собирается пока ни в Нью-Йорк, на Генассамблею ООН, ни на встречу там с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Насколько я понимаю, это же не официальные заявления, а какие-то газетные размышления", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков​​​.

"Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется: на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом", - уточнил представитель Кремля.

О том, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным до американских выборов (которые состоятся в ноябре), сообщила британская газета The Times, уточнив, что наиболее вероятная дата встречи - 15 сентября, когда в Нью-Йорке будет проходить сессия Генассамблеи ООН.